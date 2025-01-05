المؤتمرنت -

الاحتلال يجبر 6 عائلات مقدسية على هدم منازلها

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 6 عائلات فلسطينية على هدم منازلها في مدينة القدس، مما أسفر عن تشريد 43 فردا.



وقالت محافظة القدس -في بيان- إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "أجبرت عائلة عويضة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة على تنفيذ هدم ذاتي قسري لمبناها السكني القائم منذ 50 عاما، وذلك لتفادي دفع غرامات باهظة من سلطات الاحتلال".



ووفق المحافظة، يتألف المبنى من 6 وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 40 و60 مترا مربعا، موضحة أن "عملية الهدم القسرية أدت إلى تشريد 43 فردا، بينهم أطفال، إضافة إلى فرض غرامة بقيمة 120 ألف شيكل (نحو 33 ألف دولار) على العائلة".



وأكد تقرير محافظة القدس، أن سلطات الاحتلال نفذت 439 عملية هدم في القدس منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية 2024.