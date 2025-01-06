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لهذا السبب: إعلان حالة طوارئ قصوي في ولايات أمريكية

أعلنت السلطات في عدد من الولايات الأمريكية منها كنتاكي وفيرجينيا وميزوري حالة الطوارئ القصوى إثر عاصفة شتوية قوية ضربت شرق الولايات المتحدة اليوم الإثنين.



وتوقعت وكالة الأرصاد الوطنية الأمريكية في بيان لها، أن تشمل تأثيرات العاصفة تساقطًا كثيفًا للثلوج ورياحًا قطبية تؤدي إلى اضطرابات في النقل والسفر.



وأوضحت الوكالة أن مسار العاصفة سيؤثر على أكثر من 60 مليون شخص، مع تراكم الثلوج إلى مستويات قد تصل إلى 61 سنتيمترًا في بعض المناطق مثل نيويورك وبنسلفانيا، كما حذرت من أن الطرق ستصبح غير آمنة بسبب تراكم الجليد والثلوج.



وتسببت العاصفة في عرقلة حركة الطيران، حيث توقف العمل في مطار كانساس سيتي الدولي لفترة وجيزة بسبب التراكم السريع للجليد، قبل أن تستأنف العمليات بعد إزالة الثلوج.



وأكد حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير أن العاصفة قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع النطاق، مما يشكل تحديات كبيرة للمقيمين في ظل انخفاض درجات الحرارة الشديد، ودعا السكان إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب السفر غير الضروري.



وتشير التوقعات إلى أن العاصفة ستستمر حتى يوم غدٍ، مع استمرار تساقط الثلوج الكثيف ورياح قوية قد تصل سرعتها إلى أكثر من 64 كيلومترًا في الساعة، مما يضاعف من تأثير العاصفة على المناطق المتضررة.

