المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 45854

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 45 ألفاً و854 شهيداً، و109 آلاف و139 مصاباً، أغلبهم من الأطفال والنساء.



وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 48 شهيداً و75 مصاباً،



وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي يومي أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وتدمير شامل في مختلف المناطق مما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.