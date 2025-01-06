المؤتمرنت -

ارتفاع وفيات الأطفال جراء البرد في غزة إلى 8

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، وفاة الطفل يوسف أحمد أنور كلوب الذي لم يتجاوز عمره 35 يوماً، نتيجة الظروف المناخية القاسية والبرد القارس الذي يعاني منه القطاع.



وأشارت الوزارة في بيان مقتضب، إلى أن هذه الحادثة تأتي في إطار ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن البرد القارس، حيث بلغ إجمالي المتوفين حتى الآن 8 حالات.



وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قالت إن «الطقس البارد وانعدام المأوى يتسببان في وفاة الأطفال حديثي الولادة في غزة، فيما يفتقر 7700 طفل حديث الولادة إلى الرعاية المنقذة للحياة».



وكشفت «الأونروا» أنه تم التأكد من تنفيذ إسرائيل 50 هجوماً على مستشفى كمال عدوان والمناطق المحيطة به منذ تشرين الأول 2024.



ويعيش النازحون في قطاع غزة داخل خيام مصنوعة من القماش والنايلون، ظروفاً إنسانية قاسية جراء شح مستلزمات الحياة الأساسية من المياه والطعام، فضلاً عن نقص حاد في الملابس والأغطية السمكية ووسائل التدفئة خلال فصل الشتاء.