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أخبار
المؤتمر نت - صنعاء تعلن بدء صرف معاشات شهر يناير 2025م

إعلان صرف معاشات شهر يناير في صنعاء

المؤتمرنت -
إعلان صرف معاشات شهر يناير في صنعاء
بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، صرف معاشات المتقاعدين لشهر يناير 2025م.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن عملية الصرف بدأت اليوم الإثنين في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، والتي تشمل صرف المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز والوفاة للمتقاعدين في القطاع الخاص والمختلط.

وجددت المؤسسة التأكيد على أن صرف المعاشات للمتقاعدين وأسر المتوفين مستمرة وتتم في بداية كل شهر، حرصاً من المؤسسة على توفير الحياة الكريمة للمؤمن عليهم وأسرهم وإعانتهم لمواجهة المتطلبات المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها معظم العاملين في اليمن، سواءً موظفين حكوميين أو عمال في القطاع الخاص أو المختلط.








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