المؤتمرنت -

القوات المسلحة تنفذ 4 عمليات عسكرية جديدة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وأهدافا عسكرية وحيوية تابعة للعدو الإسرائيلي.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية وسلاح الجوِّ المسير نفذت عملية نوعية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر، وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لشن هجوم جوي كبير على بلدنا.. مؤكدة أن العملية أدت إلى إفشال الهجوم.



وأشارت إلى أن سلاح الجو المسير نفذ ظهر اليوم عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرتين مسيرتين، فيما استهدفت الأخرى هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة.



كما نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية ثالثة مساء اليوم استهدفت هدفاً عسكرياً تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة.



وأكد البيان أن عمليات القوات المسلحة حققت أهدافها بنجاح.. لافتا إلى أن القوات المسلحة ستواصل عملياتها المساندة للمقاومة الفلسطينية، ولن تتوقف هذه العمليات إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.