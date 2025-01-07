المؤتمرنت -

توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة مع استمرار الأجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ومع ذلك تبقى الأجواء باردة إجمالاً في محافظات ذمار، البيضاء، صنعاء، عمران، صعدة.



في حين تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات إب، الضالع، أبين، حضرموت والمهرة والمناطق الصحراوية.



وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: البيضاء - ذي ناعم: 1.7، ذمار - رصابة: 2.1، ذمار - المدينة: 3.8، عمران: 4.2درجات مئوية.



ونبه المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى من الأجواء الباردة والباردة نسبيا.



ودعا المركز رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من الأجواء الباردة.