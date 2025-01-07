المؤتمرنت -

الامين العام يواسي آل النشاد

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ/ علي عبدالله محسن النشاد، عضو قيادة فرع المؤتمر بمدينة حجة سابقا، أمين عام المجلس المحلي بالمدينة سابقا، مدير عام الشباب والرياضة سابقا بمدينة حجة،والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد/ عبدالرحمن عبدالله النشاد، وإخوانه، والى اولاد الفقيد، وكافة آل النشاد بمحافظة حجة، عبّر أمين عام المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.



سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون"