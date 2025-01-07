الجمعة, 10-يناير-2025 الساعة: 09:21 ص - آخر تحديث: 02:31 ص (31: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
مبادرة “منتجي وطني” والدور الاعلامي المنشود
شوقي شاهر
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة

الامين العام يواسي آل النشاد

المؤتمرنت -
الامين العام يواسي آل النشاد
بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ/ علي عبدالله محسن النشاد، عضو قيادة فرع المؤتمر بمدينة حجة سابقا، أمين عام المجلس المحلي بالمدينة سابقا، مدير عام الشباب والرياضة سابقا بمدينة حجة،والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد/ عبدالرحمن عبدالله النشاد، وإخوانه، والى اولاد الفقيد، وكافة آل النشاد بمحافظة حجة، عبّر أمين عام المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.

سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ريال مدريد يواجه برشلونة في نهائي السوبر
علوم وتقنية: أصحاب فصيلة الدم هذه محظوظون!
رياضة: مانشستر يونايتد يمدد عقد ديالو
فنون ومنوعات: فنانون يهنئون جوزيف عون: مبروك للبنان
عربي ودولي: مقتل واصابة 27 صهيونياً خلال 15 يوم
عربي ودولي: دولة تٌسجل 539 هزة أرضية خلال عام
علوم وتقنية: 8 فوائد صحية للقهوة السوداء
عربي ودولي: جوزيف عون رئيساً جديداً للبنان
عربي ودولي: 19 قتيلاً بهجوم على قصر الرئاسة بتشاد
عربي ودولي: فشل انتخاب جوزيف عون رئيساً للبنان
أخبار: 6 غارات عدوانية على 3 محافظات
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
رياضة: برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني
أخبار: توقعات طقس اليوم.. أجواء شديدة البرودة
أخبار: هانس غروندبرغ يغادر العاصمة صنعاء
أخبار: 228 مدنياً ضحايا مخلفات الحرب باليمن
عربي ودولي: يونيسيف: أطفال غزة لا يزالون في خطر
أخبار: لجنة الأقصى تدعو لخروج مليوني الجمعة
أخبار: المرتضى: حريصون على تحرير أسرانا
أخبار: 27 نقطة لبيع الأسماك بالعاصمة صنعاء
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة السفير السبلاني
أخبار: الامين العام يواسي آل القحيط
علوم وتقنية: أفضل الوجبات الصحية للعام الجديد
اقتصاد: تدشين منصة أزر للتمويل والتبرعات
محافظات: 7 غارات عدوانية على صنعاء وعمران
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025