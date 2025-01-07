المؤتمرنت -

صنعاء.. توجيهات بسرعة صرف مرتبات الموظفين

ناقش اجتماع اليوم بصنعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، الترتيبات المالية والإدارية المتصلة بتنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.



واستعراض الاجتماع الخطوات المتخذة من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية في إطار البدء بالتنفيذ العملي للآلية الاستثنائية المؤقتة سواء ما يتصل بحشد الإيرادات أو تجهيز كشوفات الموظفين مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الإجراءات الكفيلة بمعالجة أي إشكاليات قد تبرز أثناء عملية الصرف، لما فيه ضمان استيفاء كافة الموظفين الذين ستشملهم الآلية المؤقتة لمستحقاتهم.



كما جرى الاطلاع على الآلية المعتمدة من قبل وزارة المالية لحل مشكلة صغار المودعين الذين يمثلون 90 بالمائة من إجمالي المودعين في البنوك الحكومية والتجارية.



حيث أوضح وزير المالية عبدالجبار أحمد، الخطوات المتخذة من قبل الوزارة والبنك المركزي اليمني للبدء الفعلي بصرف مرتبات الموظفين ومستحقات المودعين.. لافتا إلى الآثار المتوقعة لعملية بدء صرف المرتبات في تنشيط عجلة الاقتصاد والسوق المحلي.



وأشاد الاجتماع بالجهود المبذولة من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري للبدء في تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات الموظفين.. ووجه وزارة المالية بسرعة البدء بعملية الصرف.



وأثنى على الآلية المعتمدة من قبل وزارة المالية والبنك المركزي اليمني لحل مشكلة صغار المودعين.. مجددا التأكيد على أن هذه الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة المرتبات إجراء مؤقت وليست بديلة لمرتبات الموظفين المنقطعة.



وأوضح الاجتماع أن تحالف العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي ملزمون بدفع مرتبات الموظفين في عموم وحدات الخدمة العامة وكافة الاستحقاقات الأخرى المترتبة على عدوانهم ونقلهم وظائف البنك المركزي إلى فرعه في محافظة عدن وتنصلهم عن التزاماتهم بدفع مرتبات جميع موظفي الوحدات العامة في الجمهورية اليمنية في حينه.