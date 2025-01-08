أمين عام المؤتمر يطمئن على صحة النائب الضبيبي

زار الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، عضو مجلس النواب الشيخ أحمد محمد الضبيبي- عضو اللجنة الدائمة الرئيسية؛ للاطمئنان على صحته، بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله لتلقي العلاج في أحد مشافي العاصمة صنعاء.

ونقل الأمين العام للشيخ الضبيبي تحيات الأخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وقيادات المؤتمر، وتمنياتهم له بالشفاء العاجل، ليعود لتأدية دوره التنظيمي والبرلماني، ودوره الاجتماعي في محافظة ريمة كونه شيخ مشائخ بني الضبيبي وأبرز الشخصيات المعروفة بخدمة الوطن والمجتمع.

بدوره عبر الشيخ أحمد الضبيبي عن شكره لرئيس المؤتمر وللأمين العام وقيادات المؤتمر على اهتمامهم بحالته الصحية، وأكد أن هذا ليس غريبا على قيادة التنظيم الوطني الرائد.

رافق الأمين العام نائب رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية ـ عضو اللجنة الدائمة الرئيسية صالح مهدي الحاج.