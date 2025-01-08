المؤتمرنت -

27 نقطة لبيع الأسماك بالعاصمة صنعاء

تفقد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، سير العمل في مشروع إنشاء نقاط بيع أسماك ومنتجات بحرية بمديريات الأمانة بقيمة 239 مليون ريال، بتمويل الأمانة عبر وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية.



واطلع الرباعي وعباد، على أعمال تجهيز الهياكل المعدنية لـ27 نقطة في الورشة والبدء باستكمال الإكساءات والتشطيبات للأكشاك الخاصة بها ليتم تركيبها في المواقع المحددة بالمديريات.



واستمعا من مدير الوحدة المهندس عبدالملك الإنسي واستشاري المشروع المهندس رشيد الحسني، إلى شرح عن نسبة الإنجاز التي بلغت 40 بالمائة بالمشروع، ويتكون من أكشاك تصل مساحة الواحد منها إلى 24 مترا مربعا وارتفاع 5.68 أمتار، ويشمل مطبخ وصالة طعام، مع سلم جانبي وكشك صغير.



وذكر الوزير الرباعي أن حكومة التغيير والبناء تعمل على تنظيم التسويق السمكي الذي يعد من أهم الحلقات في سلسلة حلقات القطاع السمكي وذلك من خلال إنشاء أسواق مركزية لبيع المنتجات السمكية والبحرية، في عواصم المحافظات، وإنشاء نقاط بيع نموذجية في العاصمة صنعاء ومحافظات إب وتعز وغيرها بهدف إيصال المنتجات السمكية طازجة وبجودة عالية إلى كافة أبناء الوطن.



وأوضح أن الوزارة أعلنت عن البدء في تنفيذ الصيد التعاقدي لـ 30 منتجا سمكيا وهذا البرنامج سيعمل على تحسين جودة المنتجات السمكية، واستقرار الأسعار، وسيحمي الصيادين من تقلبات الأسواق ويضمن لهم الحصول على أسعار مناسبة، مع توفير بعض المدخلات للصيادين، ويقلل من التكاليف، ويحافظ على الموارد السمكية من الاستنزاف.



وأكد وزير الزراعة والثروة السمكية، أن الصيد التعاقدي سيعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد من المنتجات السمكية من خلال توفير مواد خام محلية للصناعات السمكية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى زيادة الصادرات اليمنية وفتح أسواق خارجية.



من جانبه أشار أمين العاصمة إلى أهمية هذا المشروع في رفع كفاءة تسويق المنتجات السمكية من خلال التسويق المحلي، وتوفير الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة وفي أماكن متعددة.



وأكد حرص قيادة السلطة المحلية على دعم وتنفيذ المشاريع التنموية والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة وتوفير فرص عمل، وكذا وتعزيز دور القطاع السمكي في مجال الأمن الغذائي.