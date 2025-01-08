المؤتمرنت -

الأقصى تدعو للخروج المليوني في مسيرات الجمعة

أشادت اللجنة العليا لنصرة الأقصى في اجتماعها الأسبوعي اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء رئيس اللجنة العلامة محمد مفتاح، بالأداء النوعي للأجهزة الأمنية وكشفها لعدد من الأنشطة العدائية التي تستهدف الوطن وأبنائه آخرها التابعة لجهازي الاستخبارات البريطاني والسعودي.



واعتبرت اللجنة كشف هذا النشاط، نجاحا جديدا وكبيرا للأجهزة الأمنية ودليلا على يقظتها العالية.



وعبرت عن الشكر للأجهزة الأمنية على جهودها الكبيرة في حماية الوطن من مخططات الأعداء وكشف العديد من شبكات التجسس المعادية.. وحيت عاليا التعاون المسئول للمواطنين مع الأجهزة الأمنية الذي يعبر عن وعيهم وحسهم الوطني العالي.



كما أشادت اللجنة العليا بالعملية العسكرية الجديدة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية ضد حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان " شمالي البحر الأحمر وإفشالها لهجوم جوي كبير على بلدنا كان يحضر له العدو الأمريكي وكذا العمليات التي استهدفت عددا من الأهداف الحيوية في عمق العدو الإسرائيلي وتحديدا في يافا وعسقلان المحتلتين.



وأكدت أن تصعيد القوات المسلحة ضد العدو الصهيوني سيستمر طالما وعدوانه الإجرامي الغاشم على أبناء غزة ومحاصرته للقطاع مستمرين.



وجددت إدانتها الشديدة لجرائم الحرب اليومية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق أبناء غزة واستمرار الصمت الإقليمي والدولي للحالة المأساوية الكارثية التي يعيشها أبناء غزة.



وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية المنصفة وأحرار العالم بمواصلة كشف جرائم العدوان بحق أهل غزة وممارسة الضغوط على الأنظمة للضغط على العدو الصهيوني لإيقاف عدوانه المتوحش.



وناقشت اللجنة مسار العمل في حملة المقاطعة الاقتصادية والنتائج الايجابية المحققة في هذا المسار.. وجددت شكرها وتقديرها العالي للوعي الشعبي الذي جسد من خلال قراره المبكر بالمقاطعة الذي اتخذه من تلقاء نفسه وعيه الكبير بأهمية استخدام سلاح المقاطعة نصرة لإخوانه المظلومين في غزة.



وأقرت اللجنة البرنامج التنظيمي للمسيرة الكبرى التي ستقام عصر يوم الجمعة المقبل في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء والمسيرات التي ستقام بالتزامن في المحافظات والمديريات نصرة لإخواننا في قطاع غزة المحاصر تحت شعار " جهاداً في سبيل الله ونصرةً لغزة سنواجه كل الطواغيت".



ودعت أبناء الشعب اليمني العزيز الشهم الوفي إلى الخروج المليوني في مسيرات يوم الجمعة المقبل مواصلة لنصرة المظلومين في غزة وإدانة الاعتداءات الإجرامية اليومية للعدو الصهيوني وسياسة التجويع حد الموت التي يمارسها بإسناد ومباركة النظام الأمريكي وباقي دول حلف شمال الأطلسي والأنظمة العربية المطبعة بشكل علني وغير علني.