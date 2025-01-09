المؤتمرنت -

توقعات طقس اليوم.. أجواء شديدة البرودة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المحتمل أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.



بينما تكون الأجواء باردة في مرتفعات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، لحج، الضالع، إب، مأرب والجوف والمناطق الصحراوية.



ومن المتوقع أن تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات تعز، ريمة، حجة والمحويت.



وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار. رصابة: 2.1، عمران: 3، عمران. قاع البون: 4، صنعاء. جحانة: 4.1، ذمار: 4.5، البيضاء. ذي ناعم: 5.2، صنعاء: 5.4 درجات مئوية.



وحذر المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة والشديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.



ودعا المزارعين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن للحفاظ عليها من آثار البرودة الشديدة.