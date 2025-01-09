المؤتمرنت -

منظمة: استشهاد 74 طفلاً بغزة في اسبوع

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أن 74 طفلاً على الأقل استُشهدوا في الأيام السبعة الأولى من عام 2025، بسبب العدوان المستمر على قطاع غزة.



وقالت المديرة التنفيذية لـ«اليونيسف»، كاثرين راسل، إن «ثمانية أطفال رضع وحديثي ولادة توفوا منذ 26 كانون الأول، بسبب انخفاض حرارة أجسامهم، في حين يعيش أكثر من مليون طفل غزاوي في خيام مؤقتة غير قادرة على تحمل درجات الحرارة المنخفضة».



وأضافت، عبر منصة «إكس»، أنه «لقد حذرنا منذ فترة طويلة من أن المأوى غير الكافي، وانعدام القدرة على الحصول على التغذية والرعاية الصحية، والوضع الصحي المزري، والآن الطقس الشتوي، كل ذلك يُعرِّض حياة جميع الأطفال في غزة للخطر، فالأطفال حديثو الولادة والأطفال الذين يعانون ظروفا صحية مُعرَّضون للخطر بشكل خاص».



وفي السياق، استشهد، فجر اليوم، أب، وأطفاله الثلاثة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مخيم النصيرات 1، وسط قطاع غزة، فيما يتواصل قصف الاحتلال المدفعي على مناطق عدة شرق خان يونس.



كما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 70 شهيد و104 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

