المؤتمرنت -

الجوبي يحذّر المواطنين من "سعد الذابح"

حذّر الفلكي اليمني أحمد الجوبي، من اشتداد موجة البرد تزامناً مع دخول أول أيام نجم "سعد الذابح" غداً الجمعة.



وقال الفلكي الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك، "غداً الجمعة أول أيام نجم سعد الذابح، والذي يتميز برياح السموم الباردة".



ودعا الجوبي المواطنين إلى عدم التساهل وتدفئة صغار السن، حفاظاً على صحتهم والوقاية من البرد الشديد.



الجدير بالذكر أن نجم سعد الذابح هو أحد مربعانية الشتاء وهي فترة يشتد فيها البرد، وسمي بسعد الذابح كناية عن شدة البرد خلاله، وفق الفلكي الجوبي.