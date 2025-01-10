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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالسلام قاسم بجاش، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ عبدالسلام بجاش

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة الشيخ عبدالسلام بجاش
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ المهندس عبدالسلام قاسم بجاش، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وعبّر الأمين العام المساعد في برقية العزاء التي بعث بها إلى الأستاذ عبدالرحمن قاسم بجاش وإخوانه، وإلى نجل الفقيد صلاح عبدالسلام بجاش وباقي أفراد الأسرة، وكافة آل بجاش في عزلة قدس مديرية المواسط محافظة تعز، عن صادق التعازي وعميق المواساة، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام.

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..








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