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المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عدة عمليات عسكرية خلال الـ 48 ساعة الماضية

قصف حاملة الطائرات الأمريكية وأهداف إسرائيلية

المؤتمرنت -
قصف حاملة الطائرات الأمريكية وأهداف إسرائيلية
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عدة عمليات عسكرية خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان اليوم، أن من أبرز هذه العمليات استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعدد من القطع الحربية التابعة لها في منطقة شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وأشارت إلى أن العملية التي نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نجحت في إفشال هجوم جوي جديد ضدَّ بلادنا انطلاقاً من تلك الحاملة التي أُجبرت مع القطع الحربية التابعة لها على مغادرة منطقة شمالي البحر الأحمر.

وذكر البيان أن القوات المسلحة اليمنية نفذت يوم أمس عملية استهداف لعدد من الأهداف التابعة للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة يافا المحتلة بثلاث طائرات مسيرة وقد تمكنت من الوصول إلى اهدافها بنجاح.

وجددت القوات المسلحة التأكيد على أنها مستمرة في تأدية واجباتِها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وأنَّ عملياتِها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.








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