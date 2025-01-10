المؤتمرنت -

حماس تدين بشدة العدوان الثلاثي على اليمن

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأشد العبارات العدوان الإرهابي المنسّق بين العدو الصهيوني والقوات الأمريكية والبريطانية، على الجمهورية اليمنية، والذي استهدف بُنَى مدنيَّة في محافظات عمران والحديدة وصنعاء، مما يعد انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، واعتداء على سيادة اليمن وأمن المنطقة.



وشددت الحركة في بيان لها مساء اليوم أن هذا العدوان الإرهابي على اليمن، يؤكّد الشراكة الأمريكية والبريطانية الكاملة مع العدو الصّهيوني في حرب الإبادة الوحشية المُرتَكَبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



ووصفت استهداف طائرات العدوان لمحيط ساحة السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء، في وقت احتشاد أبناء الشعب اليمني العزيز للتعبير عن تضامنهم مع إخوانهم في غزة؛ هو جريمة حرب، لإرهاب الشعب اليمني ، وثنيِه عن قراره إسناد جهود ردع العدوان عن شعبنا الفلسطيني.



وأكدت حماس تضامنها الكامل مع الأحرار في اليمن، من الشعب اليمني العزيز والقوات المسلحة اليمنية، مثمنة جهودهم لإسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



ودعت الأمة العربية والإسلامية، من حكومات وجيوش وقوى وأحزاب، إلى التوحّد لمواجهة إرهاب الاحتلال، والتصدي لعدوانه على شعبنا الفلسطيني، وعلى الشعب اليمني وشعوب المنطقة، واتخاذ خطوات حازمة للتعامل مع التهديدات الوقحة التي يُطلِقها قادة العدو وإعلامه وتستهدف دول المنطقة وشعوبها ووجودها.