السبت, 11-يناير-2025 الساعة: 07:14 ص - آخر تحديث: 02:30 ص (30: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
مبادرة “منتجي وطني” والدور الاعلامي المنشود
شوقي شاهر
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 203، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 203

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 203
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 203، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

وقال المكتب في بيان مساء الجمعة: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 203، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد سائد صبري نبهان، مصور قناة الغد الفضائية".

وأشار إلى أن "الصحفي نبهان اُستشهد برصاص قناص "إسرائيلي" أثناء التغطية الصحفية في منطقة المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط القطاع".

وأدان الإعلامي الحكومي، "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين"، داعياً "الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب المكتب الإعلامي "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: ماجدة الرومي تهنئ الرئيس جوزيف عون
محافظات: العدوان يعاود قصف عمران بـ12 غارة
فنون ومنوعات: الفنان عبد المنعم يتعرض لضرب مبرح
علوم وتقنية: الجزر لمواجهة السكري؟
عربي ودولي: تحذير من توقف تدريجي للاتصالات في غزة
عربي ودولي: حركة الجهاد تدين العدوان الإرهابي على اليمن
عربي ودولي: حماس تدين بشدة العدوان الثلاثي على اليمن
أخبار: قصف حاملة الطائرات الأمريكية وأهداف إسرائيلية
أخبار: عدوان ثلاثي على صنعاء
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ عبدالسلام بجاش
أخبار: حشود مليونية بصنعاء تحدّياً للعدوان ونصرةً لغزة
عربي ودولي: بايدن: نحرز تقدما في "اتفاق لغزة"
عربي ودولي: الأمم المتحدة: أزمة المجاعة في غزة تتفاقم
اقتصاد: الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
أخبار: توقعات الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة
رياضة: ريال مدريد يواجه برشلونة في نهائي السوبر
علوم وتقنية: أصحاب فصيلة الدم هذه محظوظون!
رياضة: مانشستر يونايتد يمدد عقد ديالو
أخبار: إعلان موعد صرف بدل انتقال المعلمين
أخبار: صنعاء تكشف تفاصيل اللقاء مع غروندبرغ
أخبار: الجوبي يحذّر المواطنين من "سعد الذابح"
فنون ومنوعات: فنانون يهنئون جوزيف عون: مبروك للبنان
عربي ودولي: مقتل واصابة 27 صهيونياً خلال 15 يوم
عربي ودولي: منظمة: استشهاد 74 طفلاً بغزة في اسبوع
عربي ودولي: دولة تٌسجل 539 هزة أرضية خلال عام
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025