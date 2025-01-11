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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن يكون الطقس بارداً وبارداً نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

توقعات باستمرار الأجواء الباردة

المؤتمرنت -
توقعات باستمرار الأجواء الباردة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن يكون الطقس بارداً وبارداً نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع طقساً بارداً أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

وأشار إلى أن الطقس قد يكون بارداً نسبياً إلى بارد في مرتفعات غرب الجوف، جنوب وغرب مأرب، إب، الضالع، لحج وأبين وكذلك هضاب وصحارى شبوة، حضرموت والمهرة.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3.8 في ذمار وعمران، 4.8 في صنعاء، 9.4 في إب.

ونبه المركز قاطني المرتفعات الجبلية الآنفة الذكر خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر والمزارعين من آثار برودة الطقس.








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