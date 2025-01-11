المؤتمرنت -

225 شهيداً ومصاباً في 5 مجازر جديدة بغزة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيداً و193 مصاباً خلال الـ48 ساعة الماضية.



وأفادت الوزارة في بيان، بأن حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 46 ألفاً و537 شهيداً، و109 آلاف و571 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأوضحت أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ463 على التوالي، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.