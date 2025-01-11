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المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يعزي بوفاة علي الكميم

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأستاذ علي الكميم

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأستاذ علي الكميم
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ/ علي أحمد الكميم وكيل محافظة صنعاء واحد القيادات التربوية التي قدمت خدمات جليلة في تطوير المسار التربوي في اليمن

ولفت رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد الحافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع والقطاع التربوي.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد المهندس/ عمر علي أحمد الكميم واخوانه وكافة آل الكميم في محافظة ذمار، عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".








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