الأحد, 12-يناير-2025 الساعة: 05:09 م - آخر تحديث: 05:06 م (06: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
مبادرة “منتجي وطني” والدور الاعلامي المنشود
شوقي شاهر
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - 6 فواكه سحرية تُقوي مناعتك!

6 فواكه سحرية تُقوي مناعتك.. والرمان في المقدمة!

المؤتمرنت -
6 فواكه سحرية تُقوي مناعتك.. والرمان في المقدمة!
لا يُعَدّ الرمان فقط فاكهة لذيذة بل هو كنز من الفوائد الصحية والجمالية.

إذا كنت تسعى لتعزيز مناعتك، وتحسين صحتك العامة، أو حتى إنقاص وزنك بطريقة صحية، فإن الرمان يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من نظامك الغذائي، وبفضل غناه بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ستجد فيه الحل المثالي لاحتياجاتك الصحيّة.

نستعرض أسرار الرمان المذهلة ولماذا يجب أن يدرج في حياتكم اليومية، إلى جانب فوائد أخرى لفواكه تعزّز مناعتكم وصحتكم. وبالتالي الوقاية من الأمراض المعدية.

فوائد الرمان لجسمك
يتميّز الرمان بالعديد من الفوائد المهمّة للحفاظ على الصحّة العامّة، لذا سنعرض لكِ أهمّها في ما يلي:

1. تعزيز المناعة
يحتوي الرمان فيتامين C، ويعمل بشكل مثالي لمحاربة الفيروسات مثل الإنفلونزا ونزلات البرد. لذا، اشربوا عصير الرمان بانتظام، وركزوا على تعزيز جهازكم المناعي وحماية اجسامكم من الأمراض.

2. حماية القلب
تقلّل مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان من معدلّ الالتهابات وتحسّن صحّة القلب. كما أنّها تخفض معدّل الكوليسترول وتحمي الشرايين.

3. دعم الهضم
يزوّدك الرمان بنسبة عالية من الألياف، ويعزّز صحة جهازك الهضمي بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك على التخلص من الإمساك بسهولة. نتيجة لذلك، تشعر براحة أكبر طوال اليوم.

4. التحكّم في الوزن
يقدّم الرمان سعرات حرارية قليلة وألياف كثيرة، مما يعزز شعورك بالشبع ويقلل تراكم الدهون. بالإضافة إلى ذلك، تحفز مركبات البوليفينولات الموجودة فيه عملية حرق الدهون بشكل فعّال.

5.أهمية الرمان في الدايت
يشكّل الرمان حليفك المثالي عندما تسعى لخسارة الوزن أو الحفاظ على وزن صحي. حيث يحتوي سعرات حراريّة منخفضة، ويمنحك شعورًا بالشبع بفضل أليافه. بالإضافة إلى ذلك، تعزّز البوليفينولات الموجودة فيه عملية حرق الدهون وتُحافظ على مستوى السكر في الدم. لذلك، أضف حبيباته إلى سلطاتك أو استمتع بتناوله كوجبة خفيفة من دون أي تردّد.

6 فواكه تدعم مناعتك
إذا كنت تريد تحسين صحتك، لا تكتفي بالرمان فقط. هناك فواكه أخرى تستحق اهتمامك:

التفاح: مصدر غني بالألياف والفيتامينات.

البرتقال: مليء بفيتامين C لتعزيز المناعة.

الكيوي: يقدّم جرعة ممتازة من الفيتامينات والمعادن.

التوت البري: يحارب الالتهابات ويحسّن صحة البشرة.

العنب: يحتوي مضادات أكسدة تحمي خلايا الجسم.*وكالات









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: الجوافة أم التفاح: أيهما الخيار الأفضل؟
عربي ودولي: أوكرانيا تسقط 60 مسيرة روسية
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
فنون ومنوعات: أمل عرفة تعلّق على ضرب طليقها
رياضة: السيتي وتشيلسي إلى الدور الرابع
رياضة: جيرونا يطيح ألافيس بهدف قاتل
علوم وتقنية: الكيوي.. لتنام بسرعة!
رياضة: أتالانتا يرفض الصدارة في إيطاليا
رياضة: بايرن يهزم مونشنغلادباخ ويبتعد بالصدارة
أخبار: صنعاء تستهدف "ترومان" للمرة الخامسة
أخبار: فلكي يمني يكشف موعد انتهاء الشتاء
أخبار: الشريف يعزي بوفاة الدكتور نجيب القديمي
علوم وتقنية: فوائد شرب الماء على معدة فارغة صباحاً
رياضة: ليفربول يبلغ الدور الرابع لكأس الاتحاد
عربي ودولي: روسيا تسقط 85 مسيرة أوكرانية
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة علي الكميم
أخبار: تأكيد رسمي: بدء تعزيز مرتبات الموظفين
أخبار: انطلاق حملة تغريدات بمرور عام من العدوان
أخبار: تدشين بوابة الخدمات الإلكترونية في صنعاء
أخبار: تنظيم مهرجان للتراث الشعبي في الحديدة
رياضة: "كلاسيكو سوبر" بين الريال وبرشلونة غداً
رياضة: لايبزيغ يعلن تعاقده مع باكو
أخبار: 225 شهيداً ومصاباً في 5 مجازر بغزة
أخبار: توقعات باستمرار الأجواء الباردة
فنون ومنوعات: ماجدة الرومي تهنئ الرئيس جوزيف عون
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025