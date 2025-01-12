المؤتمرنت -

5000 شهيد ومفقود في 100 يوم شمال غزة

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، بأن عمليات الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال القطاع منذ 100 يوم، أسفرت عن استشهاد وفقدان 5 آلاف فلسطيني وإصابة 9 آلاف و500.



وقال المكتب في بيان بمناسبة مرور 100 يوم على بدء اجتياح جيش الاحتلال مجددًا شمال قطاع غزة في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: "خلال هذه الأيام المئة، عاش أبناء شعبنا الفلسطيني في شمال القطاع أبشع صور القتل والتطهير العرقي والتدمير والتهجير".



وأردف: "خلّف العدوان الوحشي 5000 شهيد ومفقود، و9500 جريح يعانون من إصابات بعضها خطير ومزمن، بالإضافة إلى اعتقال 2600 مواطن بينهم نساء وأطفال، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية".



وأشار البيان إلى أن الدمار الذي طال المنازل والمستشفيات والمرافق العامة والبنية التحتية "يفضح جليًا نية الاحتلال الإسرائيلي في القضاء على مقومات الحياة في قطاع غزة بشكل متعمد وممنهج، متسببًا في أزمة إنسانية عميقة تُفاقم من معاناة شعبنا الفلسطيني".



وأكد البيان أن الشعب الفلسطيني "سيظل صامدًا أمام هذا العدوان الوحشي"، وأن "الاحتلال لن ينجح في تهجير شعبنا وسلبه حقوقه وثوابته".



وشدد على أن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي" لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارًا على نيل حقوقه المشروعة واستعادة أرضه.



وحمّل المكتب، الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في محافظة شمال قطاع غزة، وكذلك الإدارة الأميركية والدول التي دعمت وشاركت في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا"، وطالبها بـ"وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين".



وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدّولية والأممية بـ"التدخل العاجل والتحرك الفوري وممارسة دور فعلي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ووقف تداعياتها الخطيرة على الواقع الإنساني في قطاع غزة".