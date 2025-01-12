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المؤتمر نت - مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

المؤتمرنت -
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة العدو الصهيوني .

وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 193 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ومنذ بدء العدوان الصهيوني الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة في السابع من أكتوبر 2023، صعد المستوطنون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحماية شرطة العدو وسط تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة.








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