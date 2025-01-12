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المؤتمر نت - توجيهات حكومية برفع جاهزية الكهرباء

توجيهات حكومية برفع جاهزية الكهرباء

المؤتمرنت -
توجيهات حكومية برفع جاهزية الكهرباء
التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم الأحد، وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف ونائبه عادل صالح بادر.

جرى في اللقاء الوقوف على حجم الأضرار التي طالت محطة حزيز الكهربائية عقب الاعتداء الثلاثي السافر للعدو الأمريكي، الإسرائيلي والبريطاني على المحطة الجمعة الماضية والخطة البديلة للوزارة ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء لإعادة التيار الكهربائي.

وفي اللقاء جدّد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن العدوان الأمريكي، البريطاني، والصهيوني الجبان لن يزيد الشعب اليمني إلا قوة وتصميماً على مواصلة نصرة وإسناد المظلومين في غزة مهما كان حجم التضحيات.

وحث قيادة وزارة ومؤسسة الكهرباء على الاستعداد والجاهزية الدائمة للتعامل مع أي عدوان جديد بما يضمن عودة الخدمة بشكل عاجل.

وعبر الرهوي عن الشكر والتقدير للإجراءات المتخذة من قبل قيادة وزارة ومؤسسة الكهرباء والمعالجات العاجلة لإعادة إصلاح الأضرار التي طالت محطات التوليد في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة.

وأشاد بجهود الكادر الفني التابع لوزارة ومؤسسة الكهرباء وجهودهم الكبيرة والمستمرة في تقييم وإصلاح الأضرار التي طالت محطات توليد التيار الكهربائي.

فيما استعرض وزير الكهرباء والمياه ونائبه مضمون الخطة البديلة وآلية التنفيذ وأهميتها في ظل استمرار العدوان الأمريكي، البريطاني، الصهيوني علي اليمن لما فيه ضمان استمرار الخدمة وعدم تعطل مصالح المواطنين.








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