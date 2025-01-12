الأحد, 12-يناير-2025 الساعة: 11:20 م - آخر تحديث: 11:18 م (18: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
مبادرة “منتجي وطني” والدور الاعلامي المنشود
شوقي شاهر
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أنها واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ بلادنا. إنهم يعجزون ببساطة عن إخماد الحرائق. ماذا جرى لهم؟” مشيرا إلى أن “الموت في كل مكان”.

الموت في كل مكان ..استمرار الحرائق في كاليفورنيا

المؤتمرنت -
الموت في كل مكان ..استمرار الحرائق في كاليفورنيا
حذرت مديرة الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ، ديان كريسويل، الأحد، من أن وضع الحرائق في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية مازال خطرا، مع عودة نشاط الرياح.

وأشارت كريسويل إلى أن حرائق الغابات تصبح غير قابلة للتنبؤ عندما تشتد الرياح، مما يجعل من المهم بشكل خاص توخي الحذر.

وقالت إنها على يقين بأن العديد من الناس ربما يريدون العودة إلى المنطقة والتحقق مما جرى لمنازلهم، ولكن مع اشتداد الرياح، لا يمكن أبدًا معرفة ما سيحدث.

وعند سؤالها عن توقعاتها لما سيحدث في الأيام المقبلة، قالت كريسويل: “كل شيء يعتمد على الطقس”، وأضافت أن رجال الإطفاء “يعملون يومًا بعد يوم.”

كريسويل قالت كذلك إن الجيش الأميركي على استعداد للمساعدة في جهود إطفاء هذه الحرائق، مشيرة إلى أن الحكومة الفدرالية تركز جهودها حاليا على دعم جهود إطفاء الحرائق وحصر ومعالجة الأضرار الناجمة عنها.

والأحد شن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب هجوما جديدا على المسؤولين في ولاية كاليفورنيا، في وقت يواصل رجال الإطفاء مكافحة الحرائق المستعرة في لوس أنجلوس.

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشل” أن “الحرائق لا تزال مشتعلة في لوس أنجلوس. والسياسيون غير الأكفاء ليس لديهم أي فكرة عن كيفية إخمادها”.

وأضاف “أنها واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ بلادنا. إنهم يعجزون ببساطة عن إخماد الحرائق. ماذا جرى لهم؟” مشيرا إلى أن “الموت في كل مكان”.

ورغم أنه من السابق لأوانه معرفة مصدر الحرائق، إلا أن انتقادات وجهت للسلطات على خلفية مدى استعدادها واستجابتها.

وفرغت خزانات مكافحة الحرائق في حي باسيفيك باليسايدس الراقي الذي طالته واحدة من خمس حرائق غابات في المنطقة، كما عرقل نقص المياه الجهود في أماكن أخرى.

وأتت النيران حتى الآن على أكثر من 12 ألف مبنى، بحسب إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، في حين أفاد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس بمقتل 16 شخصا على الأقل.

ورغم جهود آلاف عناصر الإطفاء لاحتواء النيران، اتسع حريق باسيفيك باليسايدس السبت إلى شمال غرب لوس أنجلوس، وبات يهدد وادي سان فرناندو المكتظ بالسكان.

المصدر: الحرة نت








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: تأهل يونايتد وتوتنهام إلى الدور الرابع
رياضة: التعادل يحسم ودية شباب اليمن وقطر
رياضة: أتلتيكو مدريد يهزم أوساسونا ويتصدر الليغا
علوم وتقنية: ماسك يعلن زرع ثالث شريحة دماغية
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
علوم وتقنية: 6 فواكه سحرية تُقوي مناعتك!
علوم وتقنية: الجوافة أم التفاح: أيهما الخيار الأفضل؟
عربي ودولي: أوكرانيا تسقط 60 مسيرة روسية
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 46 ألفاً و565
أخبار: الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة
فنون ومنوعات: أمل عرفة تعلّق على ضرب طليقها
رياضة: السيتي وتشيلسي إلى الدور الرابع
رياضة: جيرونا يطيح ألافيس بهدف قاتل
علوم وتقنية: الكيوي.. لتنام بسرعة!
رياضة: أتالانتا يرفض الصدارة في إيطاليا
رياضة: بايرن يهزم مونشنغلادباخ ويبتعد بالصدارة
أخبار: صنعاء تستهدف "ترومان" للمرة الخامسة
أخبار: فلكي يمني يكشف موعد انتهاء الشتاء
أخبار: الشريف يعزي بوفاة الدكتور نجيب القديمي
علوم وتقنية: فوائد شرب الماء على معدة فارغة صباحاً
رياضة: ليفربول يبلغ الدور الرابع لكأس الاتحاد
عربي ودولي: روسيا تسقط 85 مسيرة أوكرانية
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة علي الكميم
أخبار: تأكيد رسمي: بدء تعزيز مرتبات الموظفين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025