المؤتمرنت -

أجواء شديدة البرودة.. وتحذير للمزارعين

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء.



وأشار إلى أجواء باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات تعز، ريمة، حجة، المحويت، المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، لحج، الضالع، إب، مأرب والجوف وأجزاء من المناطق الصحراوية.



وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار: 4.6، عمران: 5.4، البيضاء: 5.9، صنعاء: 6.3 درجات مئوية.



وحذر المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة والشديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.



ونصح المركز المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظاً عليها من آثار البرودة الشديدة.