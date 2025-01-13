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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 46 ألفاً و584 شهيداً و109 آلاف و731 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023

46584 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

المؤتمرنت -
46584 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 46 ألفاً و584 شهيداً و109 آلاف و731 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية مجزرتين ضد العائلات في القطاع أسفرتا عن وقوع 19 شهيداً، و71 مصاباً.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مرتكبا مزيدا من المجازر بحق المدنيين، مما يؤدي إلى تهجير السكان قسرا تحت تهديد تدمير الأحياء السكنية على رؤوس ساكنيها، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بشكل كارثي.








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