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المؤتمر نت - أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن العدو الإسرائيلي سيندحر عن شمال قطاع غزة خائبا، دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة

أبو عبيدة: سيندحر العدو عن شمال غزة

المؤتمرنت -
أبو عبيدة: سيندحر العدو عن شمال غزة
أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن الخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة خلال الساعات الـ72 الماضية، أكبر بكثير مما يعلنه، مشيرًا إلى مقتل أكثر من 10 جنود وإصابة العشرات.

وشدد أبو عبيدة على أن “العدو الإسرائيلي سيندحر خائبًا عن شمال القطاع دون تحقيق أهدافه”، موضحًا أن “إنجازه الوحيد” هو الدمار والمجازر بحق الأبرياء.

“شوكة المقاومة لن تُكسر”
وأضاف -عبر تطبيق تيلغرام- أن المقاومة، بعد أكثر من 100 يوم من عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها جيش العدو في شمال قطاع، لا تزال تكبد الاحتلال خسائر فادحة وتسدد له ضربات قاسية، مؤكدًا أن “شوكة المقاومة لم ولن تُكسر”.

والسبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 جنود وإصابة آخرين، جراء كمين في أقصى شمال قطاع غزة.

ومنذ بداية الاجتياح الإسرائيلي الأخير لشمالي قطاع غزة في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2024 قُتل 50 ضابطا وجنديا إسرائيليا وأصيب العشرات، وفق القناة الـ13 الإسرائيلية الخاصة.








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