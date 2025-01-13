المؤتمرنت -

40 قتيل وجريح صهيوني في بيت حانون

أعلنت وسائل إعلام العدو الصهيوني، مقتل خمسة وإصابة 30 آخرين من ضباط وجنود الاحتلال في حدث صعب، بمنطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.



وقالت وسائل إعلام صهيونية، عصر اليوم الاثنين ، إنه قتل إلى الآن خمسة جنود وأصيب نحو 30 آخرين بعد انهيار مبنى من عدة طبقات على جنود من لواء "ناحال" إثر تفجيره من قبل رجال المقاومة الفلسطينية، حيث أنه فخخ مسبقاً.



وكانت وسائل إعلام العدو قد أعلنت صباح اليوم مقتل ثلاثة جنود، لكن يبدو أن هناك حالات خطرة ما رفع حصيلة القتلى حتى الآن إلى خمسة قتلى، ويبدو أن الحصيلة قابلة للارتفاع، بعدما أفادت ذات وسائل الإعلام عن أن هنالك 30 إصابة بينهم إصابات خطيرة للغاية أو حالات ميؤوس منها.



وبحسب معطيات لجيش العدو فقد بلغ عدد الجنود القتلى المعلن منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر وحتى اليوم 835 قتيلًا، إضافة إلى آلاف الجرحى والمعاقين جسديا ونفسيا جراء الحرب، وفق بيانات رسمية نشرها جيش الاحتلال، الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه ومصابيه.

