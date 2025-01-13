المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي الشيخ عبدالله الدريبي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالله محمد الدريبي، وشقيقه أحمد محمد الدريبي، في وفاة والدتهم الفاضلة.



وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته للشيخ عبدالله الدريبي وأفراد الأسرة كافة في مديرية ذي ناعم محافظة البيضاء في هذا المصاب.. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أبنائها وأهلها وذويها الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.