الإثنين, 13-يناير-2025 الساعة: 10:40 م - آخر تحديث: 10:22 م (22: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
مبادرة “منتجي وطني” والدور الاعلامي المنشود
شوقي شاهر
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - وصل إلى ميناء الإنزال السمكي بمدينة الحديدة اليوم، 4 صيادين من أبناء مديرية الخوخة بعد اختطافهم وتعذيبهم في سجون السلطات الإريترية

الحديدة.. وصول 4 صيادين يمنيين من إريتريا

المؤتمرنت -
الحديدة.. وصول 4 صيادين يمنيين من إريتريا
وصل إلى ميناء الإنزال السمكي بمدينة الحديدة اليوم، 4 صيادين من أبناء مديرية الخوخة بعد اختطافهم وتعذيبهم في سجون السلطات الإريترية.

وخلال الاستقبال أوضح مدير مديرية الخوخة أمجد العميسي، أن الصيادين الواصلين، تم ترحيلهم قسرًا من قبل السلطات الإريترية بعد احتجازهم في المياه الإقليمية اليمنية قبالة جزيرة حنيش ومصادرة ممتلكاتهم والقارب الذي كانوا على متنه.

وأدان جرائم الاختطاف والتعذيب المتكررة للبحرية الإريترية بحق الصيادين اليمنيين، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في المجال الإنساني إلى الاضطلاع بدورها في إيقاف كل الجرائم والانتهاكات بحق الصيادين اليمنيين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: 40 قتيل وجريح صهيوني في بيت حانون
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
أخبار: أجواء شديدة البرودة.. وتحذير للمزارعين
رياضة: برشلونة بطلاً للسوبر الإسباني للمرة الـ15
علوم وتقنية: الحليب لمكافحة سرطان الأمعاء!
رياضة: تأهل يونايتد وتوتنهام إلى الدور الرابع
أخبار: تقرير: 60% من الأسر في غزة بلا مأوى
رياضة: التعادل يحسم ودية شباب اليمن وقطر
رياضة: أتلتيكو مدريد يهزم أوساسونا ويتصدر الليغا
أخبار: الموت في كل مكان ..استمرار الحرائق في كاليفورنيا
أخبار: توجيهات حكومية برفع جاهزية الكهرباء
علوم وتقنية: ماسك يعلن زرع ثالث شريحة دماغية
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
عربي ودولي: 5000 شهيد ومفقود في شمال غزة
علوم وتقنية: 6 فواكه سحرية تُقوي مناعتك!
علوم وتقنية: الجوافة أم التفاح: أيهما الخيار الأفضل؟
عربي ودولي: 70 طفلاً استشهدوا في غزة خلال 5 أيام
عربي ودولي: أوكرانيا تسقط 60 مسيرة روسية
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 46 ألفاً و565
أخبار: 82 شخصاً ضحايا انفجار غاز البيضاء
أخبار: الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة
فنون ومنوعات: أمل عرفة تعلّق على ضرب طليقها
رياضة: السيتي وتشيلسي إلى الدور الرابع
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025