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المؤتمر نت - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن امتداد المرتفع الجوي السيبيري نحو شبه الجزيرة العربية، مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة تؤثر على معظم محافظات الجمهورية

استعدوا لمرحلة "الجد".. الشوافي: كتلة هوائية باردة جداً.. وهذا موعدها

المؤتمرنت -
استعدوا لمرحلة "الجد".. الشوافي: كتلة هوائية باردة جداً.. وهذا موعدها
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن امتداد المرتفع الجوي السيبيري نحو شبه الجزيرة العربية، مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة تؤثر على معظم محافظات الجمهورية خلال الساعات القادمة.

وقال الفلكي الشوافي "تشير البيانات والخرائط العددية للنماذج الى توقعات تمدد المرتفع الجوي السيبيري نحو شبه الجزيرة العربية ما ينبي بنزول كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة تتأثر بها معظم المناطق اليمنية من مرتفعات جبلية وهضاب وصحاري داخلية"، منوهاً بأن "معظم تاثيراتها تتركز غرب اليمن على المرتفعات والأحواض الجبلية والهضاب الداخلية"،

وأوضح الشوافي أنه من المتوقع أن "تبدأ تاثيراتها بانخفاض تدريجي لدرجة الحرارة الصغرى من مساء اليوم الاثنين - فجر الثلاثاء، لتصل حد الصقيع خصوصاً مع نهاية الأسبوع من الأربعاء إلى الجمعة القادمة".

وأشار الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، إلى "استمرار التأثيرات النسبية للكتلة الهوائية الباردة حتى يوم الاثنين 20 يناير 2025م (منتصف الأسبوع المقبل)".

ودعا الشوافي، المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من البرد الشديد والصقيع خلال هذه الفترة، وكذا متابعة نشرات الطقس.








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