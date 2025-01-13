المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي أحمد شخب بوفاة نجله

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ أحمد ناصر أحمد شخب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، بوفاة نجله عمرو، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى وهو في ريعان شبابه.



وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة للأستاذ أحمد ناصر شخب وإخوانه وكافة آل شخب في مخلاف منقذه بمديرية ميفعة عنس محافظة ذمار في هذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون..

