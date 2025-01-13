المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يواسي آل المسبحي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى صالح محسن صالح المسبحي وإخوانه في مديرية مُكيراس محافظة البيضاء في وفاة والدهم الشيخ محسن صالح المسبحي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون،،،