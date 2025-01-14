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المؤتمر نت - كلّف الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون اليوم نواف سلام رسميًّا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد نيله 84 صوتًا

نواف سلام رئيساً للحكومة اللبنانية

المؤتمرنت -
نواف سلام رئيساً للحكومة اللبنانية
كلّف الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون اليوم نواف سلام رسميًّا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد نيله 84 صوتًا مقابل 9 أصوات لـ نجيب ميقاتي و35 نائبًا لم يسمّوا أحدًا من أصل 128 نائبًا عدد أعضاء البرلمان الذين يشكلون 16 كتلة برلمانية.

وشغل نواف سلام عدة مناصب رفيعة في الأمم المتحدة، حيث كان سفير لبنان وممثلها لدى الأمم المتحدة لمدة عشر سنوات بين عامي 2007 و2017، وخلال هذه الفترة مثل لبنان في مجلس الأمن أثناء عضويته غير الدائمة في عامي 2010 و2011.

كما شغل منصب نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة من سبتمبر 2012 إلى سبتمبر 2013، وكان رئيس الجمعية بالوكالة في يوليو 2013.

وانتخب القاضي نواف سلام رئيسًا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي في فبراير 2024 لثلاث سنوات بعد انتهاء ولاية الرئيسة الأمريكية القاضية جون دونوغيو، ليصبح بذلك ثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945.

كما أتم دراسته في القانون، حيث حصل على ماجستير في القانون من جامعة هارفارد عام 1991، وفي عام 1992 حصل على دكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس.








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