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المؤتمر نت - خلال 12 ساعة.. عملية نوعية ثالثة للقوات المسلحة اليمنية

في 12 ساعة.. عملية نوعية ثالثة للقوات المسلحة اليمنية

المؤتمرنت -
في 12 ساعة.. عملية نوعية ثالثة للقوات المسلحة اليمنية
أعلنت القوات المسلحة اليمنية فجر اليوم، عن تنفيذ عمليةً عسكريةً نوعيةً، استهدفت ما يسمى بوزارةِ الدفاعِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً، استهدفت ما يسمى بوزارةِ الدفاعِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ بالستيٍّ فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2.

وأكدت أن الصاروخُ وصل إلى هدفِه وفشلتِ المنظوماتُ الاعتراضيةُ في التصدي له، مبينة أن هذه العمليةُ تعد الثالثةُ خلال 12 ساعة.

وجددت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ التأكيد على أنَّها ومعها أبناءُ الشعبِ اليمنيُّ لن تتخلى عن تأديةِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ مهما كانتِ التداعياتُ وسوفَ تصعِّدُ من عملياتِها العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة.








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