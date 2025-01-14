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صنعاء.. قرار جديد بنقل عدد من القضاة (الأسماء)

صدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، رقم (68) لسنة 1446هـ بإنشاء شعبة جزائية رابعة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.



كما صدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (69) لسنة 1446هـ بإنشاء شعبة جزائية رابعة بمحكمة استئناف محافظة إب.



وصدر قرار رئيس مجلس القضاء رقم (70) لسنة 1446هـ بنقل عدد من القضاة، على النحو الآتي:



1- مصطفى عبده الحاج الشوافي - رئيساً للشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.



2- ماجد صادق عبد السلام الشرعبي - رئيساً للشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف محافظة إب.



3- علي عائض عائض الأسد - عضواً بالشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.



4- حسان محمد أحمد الأكوع - عضوا بالشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.



5- نجيب عبد الرزاق محمد العريقي - عضواً بالشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف محافظة إب.



6- رفيق علي أحمد عبد الرحمن المحيا - عضوا بالشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف محافظة إب.



7- عمر محمد ناجي العماري - عضواً بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة إب.



8- محمد عبدالله حسن الخيال- رئيساً لمحكمة أسلم الابتدائية في محافظة حجة.



9- أمين محمد على معوض – رئيسا لمحكمتي برط العنان وبرط رجوزة الابتدائيتين في محافظة الجوف.



10- عبد العليم محمد محمد الشامي – قاضيا بمحكمة غرب إب الابتدائية.