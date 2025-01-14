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أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ عبده محمد الجندي عضو اللجنة العامة، نائب رئيس مجلس الشورى

رئيس المؤتمر يعزي عبده الجندي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي عبده الجندي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ عبده محمد الجندي عضو اللجنة العامة، نائب رئيس مجلس الشورى، في وفاة نجل شقيقه التربوي طارق علي الجندي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع في مجال التربية والتعليم.

وعبّر رئيس المؤتمر في برقية العزاء التي بعث بها إلى الأستاذ عبده الجندي عضو اللجنة العامة، نائب رئيس مجلس الشورى، وإلى أسرة الفقيد وكافة آل الجندي في مديرية التعزية بمحافظة تعز، عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام.

وأشاد أبو راس، بمناقب الفقيد الذي يُعد من التربويين الذين عًرفوا بعطائهم الكبير، وممن اتسمت مسيرتهم بالإخلاص والتفاني في أداء رسالتهم التربوية.. سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،








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