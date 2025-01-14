الثلاثاء, 14-يناير-2025 الساعة: 11:15 م - آخر تحديث: 11:14 م (14: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
مبادرة “منتجي وطني” والدور الاعلامي المنشود
شوقي شاهر
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا وأم الرشراش

الرابعة خلال ساعات.. صنعاء تقصف يافا وأم الرشراش

المؤتمرنت -
الرابعة خلال ساعات.. صنعاء تقصف يافا وأم الرشراش
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا وأم الرشراش المحتلتين.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافاً تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة.

وأشارت إلى أن القوة الصاروخية استهدفت محطة الكهرباء التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أمِّ الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ مجنح.. مؤكدة أن العمليتين حققت أهدافهما بنجاح.

كما أكدت القوات المسلحة أنها ستنفذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، وإنها قادرة على استهداف المزيد من الأهداف العسكرية للعدو الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة دعماً وإسناداً للمقاومة الفلسطينية.. مشيرة إلى أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: عابد فهد يعلق على أزمة عمايري
محافظات: النعاس أثناء النهار مؤشر على أمراض خطيرة؟
عربي ودولي: أكثر من 120 قتيلا بقصف على الخرطوم
أخبار: عملية نوعية ثالثة للقوات المسلحة اليمنية
عربي ودولي: 342 شهيداً ومصاباً في 4 مجازر بغزة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
أخبار: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 204
أخبار: تحذير من الأرصاد: برد قارس وصقيع
رياضة: سوسيداد يهزم فياريال في الليغا
رياضة: مونزا يفاجئ فيورنتينا بثنائية
علوم وتقنية: أسباب الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري
مجتمع مدني: 8 نصائح للحفاظ على صحة الدماغ
فنون ومنوعات: بعد 13 عاماً.. جمال سليمان يعود إلى سوريا
أخبار: صنعاء تقصف يافا بصاروخ و4 مسيّرات
أخبار: الشوافي للمواطنين: استعدوا لكتلة هوائية باردة
عربي ودولي: نواف سلام رئيساً للحكومة اللبنانية
أخبار: أمين عام المؤتمر يواسي آل المسبحي
أخبار: الأمين المساعد يعزي أحمد شخب بوفاة نجله
أخبار: الحديدة.. وصول 4 صيادين يمنيين من إريتريا
أخبار: الأمين العام يعزي الشيخ عبدالله الدريبي
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: 40 قتيل وجريح صهيوني في بيت حانون
عربي ودولي: أبو عبيدة: سيندحر العدو عن شمال غزة
عربي ودولي: إقرار صهيوني بصعوبة إيقاف الضربات اليمنية
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025