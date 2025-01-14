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المؤتمر نت - أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بشدة، الاعتداء السافر الذي ارتكبته قوات العمالقة التابعة للمرتزق أبو زرعة المحرمي

صنعاء تطالب برفع الظلم عن صيادي المخا

المؤتمرنت -
صنعاء تطالب برفع الظلم عن صيادي المخا
أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بشدة، الاعتداء السافر الذي ارتكبته قوات العمالقة التابعة للمرتزق أبو زرعة المحرمي، عضو ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي، على قوارب الصيادين في مرسى العمودي بمدينة المخا.

واعتبر بيان صادر عن وزارة الزراعة، تدمير القوارب وردمها باستخدام الصخور والآليات الثقيلة، بحُجة إقامة حاجز، انتهاكًا صارخا لحقوق الصيادين، واعتداءً على مصدر رزقهم الوحيد، الذي يعتمدون عليه لإعالة أسرهم.

وأشار إلى أن تلك التصرفات تعكس مدى الاستهتار بحقوق المواطنين وأرزاقهم، وتؤدي إلى تعميق معاناتهم الاقتصادية.

وأفاد البيان بأن هذا العمل غير المسؤول يلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الوطني والبيئة البحرية، ويهدد الأمن الاجتماعي في المنطقة.. داعيًا إلى رفع الظلم عن الصيادين، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، ومحاسبة أبو زرعة المحرمي؛ كونه المتسبب في هذه الحادثة.

وطالبت وزارة الزراعة الجهات القضائية بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها مستقبلًا.. مؤكدة تضامنها الكامل مع الصيادين المتضررين، واستعدادها تقديم كل الدعم اللازم للحفاظ على حقوقهم، وضمان بيئة آمنة ومستقرة للعمل في القطاع السمكي.








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