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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي علي العنسي ويشيد بمناقبه

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي علي قاسم العنسي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى الدكتور أحمد قاسم العنسي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وزير الصحة العامة والسكان الأسبق، وأولاد الفقيد هشام وعصام علي العنسي، وإلى الشيخ قاسم محمد قاسم العنسي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، والشيخ خالد محمد قاسم العنسي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس النواب، والشيخ عبدالوهاب محمد قاسم العنسي، بمناقب الفقيد، حيث كان من الشخصيات الكفؤة والصادقة في مواقفها وتمسكها بالمبادئ والقيم النبيلة والمدافعين ببسالة عن الوطن وقضاياه العادلة.



وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأسرة الفقيد وكافة آل العنسي في محافظة إب بهذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون..