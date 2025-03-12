المؤتمرنت -

مصلحة الجمارك تُهدي هذه المنطقة 8 اطمان من الزبيب

سلم رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، خلال لقائه امس مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد عبدالعزيز المروني، ثمانية أطنان من الزبيب كهدية رمزية من موظفي المصلحة لمنتسبي المنطقة.



وأشاد المهندس مرغم بالدور الجهادي والبطولات التي يسطرها الجيش في مواجهة العدوان، وكذا الانتصارات النوعية التي يحققها في مختلف الجبهات.



وأشار إلى أن ما تقدمه المصلحة من مبادرات تعبر عن الوفاء للمرابطين وعرفانا بما يسطرونه من بطولات وتضحيات في سبيل عزة ورفعة يمن الإيمان والحكمة، وانتصاراً لقضية الأمة المركزية فلسطين.



من جانبه عبر مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة عن الشكر لرئاسة مصلحة الجمارك وجميع العاملين فيها على هذه المبادرة التي تجسد الوفاء والتقدير للدور البطولي لمنتسبي الجيش. مشيرا إلى أن الجيش سيظل درعاً حصيناً ليمن الإيمان والحكمة، واليد الطولى لضرب أعداء الأمة العربية والإسلامية وعلى رأسهم الكيان الصهيوني ومن يقف خلفه من قوى الاستكبار العالمي.

