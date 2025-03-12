المؤتمرنت -

"عقبة المحلحل".. فتح طريق رابط بين أبين والبيضاء

أعلنت السلطة المحلية في محافظة أبين، فتح طريق عقبة المحلحل التي تربط بين محافظتي أبين والبيضاء، وانفتاحها أمام كل المبادرات المحلية التي تسهم في إنهاء معاناة المواطنين، وكذا دعمها لكافة المبادرات القبلية الهادفة إلى فتح الطرقات العامة بالمحافظة.



وأكدت الاستعداد التام للتنسيق بشأن فتح طريق عقبة ثرة الاستراتيجية الرابطة بين محافظتي البيضاء وأبين.. موضحة أنها سبق وأن أعلنت عن فتح طريق ثرة من طرف واحد لتخفيف معاناة المواطنين في مديريات لودر ومكيراس، وتسهيل حركة المسافرين بين البيضاء وأبين، إلا أن الأطراف الأخرى لم تستجب لهذه المبادرة بفتح الطريق من طرفها.



وجددت السلطة المحلية في محافظة أبين، استعدادها الكامل لفتح طريق عقبة ثرة في حال استجابت الأطراف الموالية للعدوان السعودي الأمريكي لهذه المبادرة التي تهدف إلى رفع معاناة شرائح واسعة من اليمنيين الذين تحملوا مشقات السفر عبر الطرق البديلة نتيجة استمرار إغلاق طريق عقبة لودر.. مشيرة إلى أنها ومن منطلق المسؤولية الوطنية والإنسانية خلال شهر رمضان المبارك تدعو الأطراف الأخرى إلى التعامل مع مبادرة فتح الطرقات الرئيسية في المحافظة بعقلانية ومسؤولية، ووضع مصالح المواطنين فوق مصالح وأجندات دول الاحتلال.



وأكدت انفتاحها مع كافة المبادرات المحلية الهادفة إلى رفع معاناة المواطنين في محافظة أبين والمحافظات المجاورة.. مشيدة بالجهود التي بذلتها قبائل المحافظة والوسطاء المحليين خلال الفترة الماضية في سبيل فتح الطرقات المغلقة وتخفيف معاناة المواطنين من أبناء محافظتي أبين والبيضاء والمسافرين من مختلف المحافظات.