المؤتمرنت -

أجواء باردة وأمطار على هذه المحافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً وهطول أمطار خفيفة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء تميل إلى الباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، بينما تتشكل السحب المنخفضة نهاراً تتخللها سحب ممطرة قد يصاحبها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية في فترتي الظهيرة والمساء.



وأشار المركز إلى أن الأجواء قد تكون غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها، وتنشط الرياح لتصل أقصى سرعة لها إلى 25 عقدة على جنوب الساحل الغربي وباب المندب.



وفي المناطق الصحراوية من المحتمل أن تكون الأجواء صحوة وحارة نسبياً نهاراً، والرياح نشطة قد تصل أقصى سرعة لها إلى 23 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.



ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى توخي الحيطة والحذر .



ونبه مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.