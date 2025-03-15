المؤتمرنت -

تحذير من تدني الرؤية واضطراب البحر

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر ان تكون الأجواء صحوة تميل للبرودة في المرتفعات الجبلية وغائمة جزئياَ في المناطق الساحلية.



وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء ستكون صحوة تميل للبرودة نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر، وصحوة إلى غائمة جزئياَ نهاراَ مع سحب منخفضة مصحوبة بأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صعدة، حجة، المحويت،عمران، صنعاء وذمار، في فترتي الظهيرة والمساء.



وأشار إلى أنه من المتوقع تشكل الضباب أو الشابورة المائية على الطرق الجبلية لمحافظات صعدة، حجة، المحويت، إب وريمة



وأفاد المركز بأن الأجواء ستكون غائمة جزئياَ، مع رياح نشطة إلى قوية تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب، في حين تكون صحوة وحارة نسبياً نهاراً، والرياح معتدلة تنشط أحياناَ تؤدي إلى اثارة الأتربة والرمال في المناطق الصحراوية.



ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من إضطراب البحر وإرتفاع الموج.



وحذر سائقي المركبات في الطرق الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب او الشابورة.