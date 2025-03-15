المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 48543

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 48 ألفاً و543 شهيداً، و111 ألفاً و981 مصاباً.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 19 شهيداً، بينهم 12 انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض و7 شهداء جدد و26 مصاباً.



وقالت إن عددا من جثامين الضحايا لا تزال تحت الركام دون أن تتمكن طواقم الإنقاذ والدفاع المدني من الوصول إليها.



ورغم إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي منذ 19 يناير الماضي إلا أن جيش الاحتلال مازال يستهدف القطاع بضربات وعمليات متفرقة، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.