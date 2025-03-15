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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور فضل علي أبو غانم، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، وزير التربية والتعليم الأسبق

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور فضل أبوغانم

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور فضل أبوغانم
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور فضل علي أبو غانم، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، وزير التربية والتعليم الأسبق، الذي وافاه الأجل بعد مسيرة أكاديمية زاخرة بالعطاء في خدمة الوطن.

وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى الشيخ علي فضل أبو غانم وإخوانه، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية ودوره النضالي والأكاديمي وما قام به من أعمال مشهودة ومن تطوير للعملية التربوية والتعليمية أثناء قيادته لوزارة التربية والتعليم، مقدماً حياته في سبيل خير وطنه وأجياله، وكذا دوره الاجتماعي في ترسيخ قيم الأخوة وإصلاح ذات البين.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً وباسم قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن احر تعازيه واصدق مواساته لأسرة الفقيد وكافة آل أبوغانم في هذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والغفران ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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