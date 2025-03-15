المؤتمرنت -

حماس تدين العدوان الأميركي البريطاني على اليمن

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأشد العبارات، اليوم السبت، العدوان الجوي الأمريكي البريطاني الإجرامي الذي استهدف حياً سكنياً في العاصمة اليمنية صنعاء، مؤكدة انه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بالاعتداء على سيادة واستقرار اليمن الشقيق.



وعبّرت في بيان لها عن "تضامننا الكامل مع اليمن والشعب اليمني الشقيق، ونثمّن خطواتهم المباركة الداعمة لصمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يندى لها جبين البشرية".



وكانت حركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين" ادانت بشدة العدوان الأميركي على اليمن، معتبرةً أنه "يأتي في إطار الدعم العلني لقوات العدو وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، خاصة في سوريا ولبنان".